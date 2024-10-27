مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"ظهور الخطيب ورمضان".. 10 صور من تدريبات النادي الأهلي استعداداً للعين الإماراتي

10:33 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المران الجماعي للنادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي من مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شوبير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة العين الإماراتي، في كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، حضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، لدعم لاعبي الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي، بكأس الإنتركونتيننتال.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية للاعبين، قبل بداية المران، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع طبيب الفريق أحمد جاب الله، للإطمئنان على حالة المصابين.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا متنوعًا، بالإضافة إلى بعض التدريبات بالكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وشارك الرباعي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، مراناً بدنياً وفنياً متنوعاً تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

واختتم الفريق تدريباته، بتقسيمة مصغرة بين لاعبي الفريق، حرص الجهاز الفني خلالها على تنفيذ بعض النقاط والجوانب الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

أقرأ أيضاً:
"هل تعلو العين عن الحاجب؟".. أحمد الطيب يعلق على مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

كيف ظهر نيمار وابنته في مباراة الهلال والتعاون؟ (صور وفيديو)

تدريبات الأهلي مران الأهلي العين الإماراتي كأس الإنتركونتيننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وليد دعبس "لمصراوي": "اتحاد الكرة محتاج إحلال وتجديد.. وعايزين نبقى موجودين في المثلث الذهبي"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو