عبد الرحمن شيكا "لمصراوي": "كنت رايح الزمالك" وهذا موقفي من منتخب مصر
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كتب - محمد القرش:
تصوير: محمد معروف
تحدث عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وقصة انضمامه للزمالك.
وقال شيكا في تصريحات خاصة "لمصراوي": "موسم جديد وعندنا طموح السنادي مع شكل الدوري الجديد".
وأضاف: "كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب كبير مش أنا اللي هتكلم عليه، وعبد الحميد بسيوني طور مني كتير في طلائع الجيش وأشكره جدا".
وواصل: "عايزين ناخد بطولة خلال الفترة الجاية، بعيدا عن الدوري اللي بينافس عليه الأهلي والزمالك، نلعب على كأس مصر والرابطة، وفي الدوري مركز رابع".
وزاد: "مودرن سبورت نادي كبير وطموحي اني اروح أهلي وزمالك، وكنت رايح الزمالك بس محصلش نصيب".
وتابع: "لو جالي عرض من أندية القمة هرجع للإدارة ولو هما شايفين أن العرض كويس أنا موافقهم".
واختتم: "بسعى وبتعب جامد السنادي عشان ابقى موجود في منتخب مصر الفترة الجاية إن شاء الله".
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