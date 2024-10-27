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"أنتم رمز الوفاء".. رسالة ناصر ماهر إلى جماهير الزمالك بعد خسارة السوبر المصري

10:02 م الأحد 27 أكتوبر 2024

احتفال ناصر ماهر

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كتبت - نهى خورشيد

وجه ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

ونشر ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إلي جمهورنا العظيم زي ما بتدونا حقنا و تشيدو بينا في كل الماتشات، واجب ان اشكركم علي كل شئ لأنكم دائما مشرفنا بتشجعكم وجمال دخلاتكم الأوروبيه، وكمان شكرا علي تعبكم معانا في كل البلاد ورانا بتشجعونا من قلبكم، بجد انتم فعلا رمز للوفاء والاحترام نوعدكم بتقديم افضل ما عندنا علشان نقدر نسعدكم دائما لأنكم تستحقون الفرحه شكرا و ان شاء الله القادم افضل".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

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