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لاعب الأهلي السابق يدعم عصام صاصا بعد تأييد الحكم عليه

09:40 م الأحد 27 أكتوبر 2024

عصام صاصا

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كتب ـ محمد الميموني:

حرص أحمد سيد غريب لاعب النادي الأهلي السابق والداخلية الحالي، على دعم عصام صاصا، مؤدي المهرجانات، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر.

وكتب أحمد غريب لاعب الداخليه عبر حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :،"ربنا معاك يارب ياخويا وحته منى".

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل "صاصا" بكفالة 30 ألف جنيه قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره مرة أخرى بعد سفره إلى دبي، عقب صدور تقرير مصلحة الطب الشرعي بتعاطيه المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة، وقام بدهس أحد المواطنين.

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أحمد سيد غريب عصام صاصا محكمة الاستئناف الأهلي إنستجرام أحمد سيد غريب
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