"بتسديدات قوية واحتفال رونالدو".. نجل محمود جنش في تدريبات مودرن سبورت

كتبت - نهى خورشيد:

شارك الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، جماهيره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف لمحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي رفقة نجله "مالك".

وظهر مالك وهو يسدد عدداً من الكرات في شباك والده، ويحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره إنبي يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.