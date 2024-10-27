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الجمهور هيهتف ميدو.. ميدو يثير الجدل بمنشور جديد

08:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024

أحمد حسام ميدو

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كتبت - نهى خورشيد

أثار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل بشأن اقتراب عودته من الملاعب، من جديد خلال الموسم المقبل 2024-2025.

ونشر ميدو على مقطع فيديو خاص بأبرز أهدافه ومهاراته خلال مشواره الكروي، والذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"قريب أوي هتسمعوا كل الجمهور بيقول ميدو.. ميدو.. ميدو".

وقال نجم الأبيض السابق خلال الفيديو:"مش قادر استنا اليوم اللي هرجع ألعب فيه، وأول ماتش والمدرج مليان، وكورة تيجي بالعرض واحطها جول بدماغي، والجمهور يهتف ميدو.. ميدو.. ميدو.. ميدو".

والجدير بالذكر أن ميدو أعلن إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في 2013، وذلك عن عمر الـ30 عاماً.

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أحمد حسام ميدو الزمالك إنستجرام أحمد حسام ميدو
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