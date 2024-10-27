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زمالكاوية وافتخر.. زوجة عواد توجه رسالة بعد خسارة السوبر المصري

04:58 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 4 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 4 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
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كتبت ـ نهى خورشيد:

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صوراً جديدة من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وظهرت حنين خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة زوجها بقميصه مع الفارس الأبيض وجائزة أفضل حارس، على أنغام أغنية التالتة يمين مذيلة الصور بتعليق:" الحمدالله دائما وأبداً.. زملكاوية وافتخر".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك خسر لقب السوبر المصري؛ عقب الهزيمة من الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

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زوجة محمد عواد محمد عواد حنين خالد الزمالك السوبر المصري نتيجة ماتش السوبر المصري
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