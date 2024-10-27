زمالكاوية وافتخر.. زوجة عواد توجه رسالة بعد خسارة السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت ـ نهى خورشيد:

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صوراً جديدة من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وظهرت حنين خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة زوجها بقميصه مع الفارس الأبيض وجائزة أفضل حارس، على أنغام أغنية التالتة يمين مذيلة الصور بتعليق:" الحمدالله دائما وأبداً.. زملكاوية وافتخر".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك خسر لقب السوبر المصري؛ عقب الهزيمة من الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

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