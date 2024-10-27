"معقول وصلنا لكده؟".. شوبير يكشف صدمة جديدة لثلاثي الزمالك المحبوس

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، صدمة جديدة، بشأن ثلاثي نادي الزمالك المحبوس في الإمارات، بتهمة التعدي على منظمي ملعب مباراة بيراميدز، مؤكدا أنه سيتم منعهم من دخول دول الخليج.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مسؤولي الزمالك طلبوا تقديم جلسة الثلاثي عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، إلى اليوم ولكن لم يصلهم رد حتى مساء أمس، وأعتقد أنه لن يصل".

أضاف: الجلسة ستكون في موعدها يوم الثلاثاء المقبل، وكتبت إمبارح وقلت خلاص السوبر خلص ومبروك الأهلي، لكن أرجو كلنا نساند ثلاثي الزمالك حتى لو كانوا مخطئين، لأن اللي حصل كفاية ويرجعوا مصر، لكن التعليقات جاءت صعبة وسخيفة، جدا وصعبة جدا".

أكمل: "هو حصلنا إيه وليه مبقناش نحب بعض؟ ليه كده يا جماعة؟ السوبر مباراة وخلصت كفاية كدة، إيه مصلحتك إن واحد يكون محبوس ما هو أخد عقاب بما يكفي، وهيتم منعهم من دخول منطقة الخليج بأكلمها 5 سنوات وهذا سيكون أقل عقاب، ويكفي إنهم لم يحضروا المباراة وبعاد عن أهلهم وأصحابهم.

وأتم تصريحاته: "معقول وصلنا لكده؟ السوشيال ميديا عملت فينا كدة، كنت متصور الدنيا هتمشي بشكل كويس والناس هتتعاطف لكن لقيت رد فعل صعب، وإحنا بقينا قاسيين أوي، أتمنى الأمور تعدي على خير".

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