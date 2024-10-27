"الدخول بجواز السفر والإقامة".. الأهلي يُعلن خطوة منه لتسهيل حضور جماهير العين الإماراتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن حضور جماهير فريق العين الإماراتي لمباراتهما في بطولة إنتر كونتننتال سيكون بموجب جواز السفر والإقامة.

وقال شلبي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة،

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن الأمر لقى استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، حسبما أورد البيان.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

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