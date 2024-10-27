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"الدخول بجواز السفر والإقامة".. الأهلي يُعلن خطوة منه لتسهيل حضور جماهير العين الإماراتي

03:16 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    كهربا من مران النادي الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    الاهلي والزمالك
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    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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    حمزة علاء من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    كريم نيدفيد من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    سامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    عمرو السولية من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    وسام أبو علي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
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    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    مصطفى شوبير من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 19 صورة
    من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن حضور جماهير فريق العين الإماراتي لمباراتهما في بطولة إنتر كونتننتال سيكون بموجب جواز السفر والإقامة.

وقال شلبي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة،

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن الأمر لقى استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، حسبما أورد البيان.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

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