"عقوبة ظالمة".. نجم الزمالك السابق يدافع عن شيكابالا

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد القلعة البيضاء ظالمة، مشددا على أن ما حدث لا يستحق ذلك على الإطلاق.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف تغريم الزمالك مبلغ 300 ألف دولار، على خلفية التهديد بالانسحاب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، بجانب إيقاف ثنائي الأبيض محمود شيكابالا وناصر منسي.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لم يفعل أي شيء في مباراة السوبر الأفريقي حتى يتم معاقبته بهذه القسوة".

أضاف: "ليس لنا ظهر في الاتحاد الأفريقي ولا يوجد من يسانده وجميع قراراتهم ضد الزمالك ظالمة".

وأتم تصريحاته: "نادي الزمالك أصبح مستباح بالنسبة للاتحاد الافريقي فجميع قراراتهم لا تمت بالواقع بصلة على الإطلاق".

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