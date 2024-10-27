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بشرى سارة لجماهير بورسعيد.. كامل أبو علي يكشف ملعب المصري الجديد

02:09 م الأحد 27 أكتوبر 2024

فريق المصري

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كتب- محمد خيري:

تحدث كامل أبوعلي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال كامل أبو علي في تصريحات لقناة المحور:"قمنا بتغيير العديد من الأشياء بشأن الملعب الجديد، هناك بطئ بعض الشئ في التنفيذ لكن لابد من لعب مباريات المصري الموسم الجديد على ملعبنا في بورسعيد".

وأضاف: "شكلنا لجنة من أجل الاشتراكات داخل الاستاد للموسم القادم، وسوف تكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للنادي المصري البورسعيدي، وهذا من أجل الأعضاء والجمهور".

وأكمل: "محافظ بورسعيد قام بدعمنا بشكل كبير، لا يوجد أحد سوف يرفض لعب الفريق على ملعب المصري حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم تصريحاته: "الدولة قامت ببناء الملعب من أجل لعب النادي المصري في بورسعيد، وأعتقد أنه لا يوجد مشكلة في هذا".

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