عقد لمدة سنتين براتب فلكي".. تقرير يكشف عن اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب النجم المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح، من الانتقال للدوري السعودي بعد نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضحت صحيفة CaughtOffside البريطانية عبر تقرير لها اليوم الأحد أن العرض الذي سيُقدم لمحمد صلاح من الدوري السعودي سيكون لمدة سنتين براتب وصفته بـ "الفلكي".

ويشعر المسؤولون بالسعودية، بحسب الصحيفة ذاتها، بأن محمد صلاح سيوافق على شروطهم للتواجد بالموسم المقبل، مشيرة إلى أن العرض سيتم تقديمه للاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صلاح الذي انضم لصفوف ليفربول عام 2017 ينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

ويعد نادي الاتحاد هو أكثر الأندية بالدوري السعودي التي ارتبط اسمها بالتفاوض مع محمد صلاح.

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