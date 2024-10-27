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خالد الغندور ينهي الجدل بشأن رحيل جوميز عن الزمالك

01:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جوميز المدير الفني لفريق الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    رئيس الزمالك وجوزيه جوميز
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي عن القلعة البيضاء.

وقال الغندور في برنامجه عبر قناة المحور، أن جوميز مستمر مع نادي الزمالك ولم يطلب الرحيل عن الفريق.

وأشار الغندور إلى أن جوميز يشعر بالسعادة داخل الزمالك ولم يطلب الرحيل كما تردد في الساعات الماضية.

وكما طالب الغندور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بضم حسام عبد المجيد لاعب الزمالك لصفوف المنتخب بعد تقديم الأخير مستوى جيد وتطوره بشكل ملحوظ.

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الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك الغندور جوميز
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