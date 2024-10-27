قبل مباراتهما.. والد لاعب العين الإماراتي: نجلي يُشجع الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نادر الشريف، والد يحيى نادر لاعب فريق العين الإماراتي، إن مباراتهم أمام الأهلي لن تكون سهلة على الطرفين.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره العين الإماراتي عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

وأشار نادر الشريف، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، إلى أنه ونجله يُشجعان النادي الأهلي، مضيفًا:"شرف لي ولابني اللعب في استاد القاهرة وأمام عدد كبير من الجماهير، وسيكون هذا حافزًا له ولزملائه لإثبات أنفسهم وسأشجع في هذه المباراة إبني وأتمنى أن تخرج المباراة بصورة رائعة".

وأوضح والد لاعب العين، أن فريقهم يلعب بصورة أفضل خلال المباريات التي يحل بها ضيفًا، مضيفًا: "ستكون هذه أول مباراة لمعظم لاعبي العين على ستاد القاهرة باستثناء خالد عيسى وبندر الأحبابي، اللذين خاضا عليه من قبل نهائي السوبر الإماراتي أمام الوحدة".

وأتم الشريف تصريحاته بالتنويه إلى أن نجله كان قد ابتعد لمدة شهر عن الملاعب بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية قبل أن يُشارك في مباراة فريقه الماضية لمدة نصف ساعة.

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