مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"ضميركم مات ولا زودتم التسعيرة؟".. ميدو يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

12:03 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    ميدو
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو (6)
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بسبب العقوبات التي تم فرضها على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، على خلفية مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الاتحاد الافريقي يعاقب نادي الزمالك بسبب فوزه بالسوبر الأفريقي".

أضاف: "عقوبات لا يمكن يقال عنها أي شئ إلا انها مهزلة حقيقية مقارنة بعقوبات سابقة على أندية أخرى!! ضميركم مات ولا زودتم التسعيرة؟".

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرر تغريم الزمالك مبلغ 300 ألف دولار، على خلفية التهديد بالانسحاب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، بجانب إيقاف ثنائي الأبيض محمود شيكابالا وناصر منسي.

اقرأ أيضا:

"هدفها الردع".. خبير لوائح دولي يفسر عقوبات كاف المغلظة ضد الزمالك

"اللي بيحصل مش طبيعي".. أول تحرك من الزمالك ضد كاف

ميدو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل مباراتهما.. والد لاعب العين الإماراتي: نجلي يُشجع الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو