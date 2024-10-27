"ضميركم مات ولا زودتم التسعيرة؟".. ميدو يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بسبب العقوبات التي تم فرضها على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، على خلفية مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الاتحاد الافريقي يعاقب نادي الزمالك بسبب فوزه بالسوبر الأفريقي".

أضاف: "عقوبات لا يمكن يقال عنها أي شئ إلا انها مهزلة حقيقية مقارنة بعقوبات سابقة على أندية أخرى!! ضميركم مات ولا زودتم التسعيرة؟".

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرر تغريم الزمالك مبلغ 300 ألف دولار، على خلفية التهديد بالانسحاب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، بجانب إيقاف ثنائي الأبيض محمود شيكابالا وناصر منسي.

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