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"السجن سنة".. محامي إماراتي يفجر مفاجأة بشأن محاكمة ثلاثي الزمالك

11:12 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي_2
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    آخر تطورات موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات
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    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
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    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
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كتب- محمد خيري:

أكد إبراهيم الخوري المحامي الإماراتي، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ودونجا وشلبي ثنائي الفريق، معرضون للحبس سنة حال التعدي على أكثر من شخص أو 6 أشهر كحد أدنى، وحسب المادة 270.

وينتظر ثلاثي الزمالك جلسة الحكم بعد غدا الثلاثي، في قضية التعدي على منظمي ملعب آل نهيان في مباراة بيراميدز بالدور قبل النهائي لكأس السوبر المصري.

وتابع الخوري خلال مداخلة على قناة النهار: "القضية ضد ثلاثي الزمالك، هو الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وحال تنازل المجني عليه قد يقرر القاضي العفو أو النزول بالعقاب للحد الأدنى وقد تصل لأقل من 3 أشهر".

وأضاف إبراهيم الخوري: "تسريب صورة ثلاثي الزمالك أثناء المحاكمة، قد لا يكون بها أزمة لأن المحاكمات تكون علانية".

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الزمالك أزمة ثلاثي الزمالك سجن ثلاثي الزمالك أخبار الزمالك الإمارات
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