"هدفها الردع".. خبير لوائح دولي يفسر عقوبات كاف المغلظة ضد الزمالك

كتب- محمد خيري:

فسر الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح، أسباب العقوبات المغلظة التي فرضها الاتحاد الأفريقي كاف على نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي.

وقرر الاتحاد الافريقي تغريم الزمالك مبلغ 300 ألف دولار، على خلفية التهديد بالانسحاب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، بجانب إيقاف ثنائي الأبيض محمود شيكابالا وناصر منسي.

وكتب "فضل الله" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من الناحية الحسابية، فأن العقوبة البالغة ( 300 ألف دولار) التي فرضها الكاف على الزمالك تُعادل (60%) من الجائزة المالية المُخصصة للفائز بكأس السوبر الأفريقي والبَالغة (500 ألف دولار)، وتَفوق بِمقدار (50 ألف دولار) الجائزة المُخصصة للوصيف والبالغة (250 ألف دولار)".

أضاف: "فالمبدأ القانوني الراسخ فى كافة الأنظمة واللوائح الرياضية هو (وُجوبية تَناسب العقوبة المفروضة مع المُخالفة المُرتكبة)، لاسيما إذا كانت الجائزة المَالية هي المُحفز الأساسي للمُشاركة في مثل هذه البطولات، ففرض غرامة مالية تُعادل نسبة كبيرة من مكافأة الفوز يُعد عقابًا قاسيًا، خاصة بالنسبة للأندية الرياضية التي تَعتمد على مثل هذه العائدات من أجل دعم مواردها المالية.

وأتم تصريحاته: "من ناحية أخرى، قد يكون الهدف من هذه العقوبة هو الردع وتَجنب تكرار المُخالفات، بما يَتوافق مع سياسة الإتحاد الأفريقي في التعامل مع تلك المخالفات التنظيمية أو السلوكية، ومع ذلك فهناك حاجة مُهمة إلى أنّ يَقوم الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بتوضيح أسباب ومبررات تلك العقوبة ، ومدى اتساقها مع اللوائح المعمول بها فى هذا الشأن سواء لديه أو لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضوح أكبر وذلك لتجنب الشعور بعدم العدالة بين الأندية، وضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات المرتكبة .

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