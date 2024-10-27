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"إيقاف وغرامة مالية".. كاف يعلن العقوبات ضد الزمالك بعد أحداث السوبر الأفريقي

12:22 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدد من العقوبات ضد نادي الزمالك ولاعبيه، خلال المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك تصل إلى 300 ألف دولار، بسبب سوء السلوك من اللاعبين والمسؤولين، مع إيقاف تنفيذ دفع 100 ألف دولار من الغرامة، يتم دفعهم فى حالة تكرار الأحداث خلال البطولات الأفريقية في الموسم الحالي 2024-2025.

وإيقاف ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، ثلاثة مباريات مع غرامة مالية 10 آلاف دولار وذلك بسبب حركة استفزازية، طبقاً للوائح الانضباط بالاتحاد الأفريقي.

كما تم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك 3 مباريات من المسابقات الأفريقية، مع غرامة مالية قدرها 10 ألاف دولار أيضاً.

والجدير بالذكر أن الزمالك، تمكن من تحقيق لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على النادي الأهلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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