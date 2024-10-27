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مصدر يوضح لمصراوي موقف سباعي الأهلي من مباراة العين الإماراتي

02:01 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    وسام أبو علي من التدريب الأول للأهلي في الإمارات1
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة وزوجته
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    رامي ربيعة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    ياسر إبراهيم من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    طاهر محمد طاهر (1)
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    طاهر محمد طاهر (2)
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    يوسف إيمن
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    يوسف أيمن من تدريبات النادي الأهلي
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    يوسف أيمن من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    أشرف داري
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    أشرف داري
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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كتب ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن موقف سباعي الأهلي وسام أبو علي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، يوسف أيمن، أشرف داري وخالد عبدالفتاح من المشاركة أمام العين الإماراتي.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن وسام أبوعلي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم سيخضعون لفحوصات طبية والأقرب هو لحاقهم بمواجهة العين.

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر سيخضع لفحص طبي على موضع إصابته أمام الزمالك، فيما سيبدأ أشرف داري المشاركة التدريجية بالتدريبات والأقرب خروجه من حسابات المدير الفني كولر خلال المباراة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق لخوض مواجهة العين بشكل طبيعي، بينما خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن يتم تجهيزه أيضًا لمباريات الدوري.

ويستهل فريق الأهلي مشواره ببطولة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم السبت 2 نوفمبر.

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الأهلي والعين الإماراتي موعد مباراة الأهلي والعين إصابات الأهلي كأس إنتركونتيننتال
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