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الهولندي مارتن يول يهنئ الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

10:07 م السبت 26 أكتوبر 2024

مارتن يول

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كتب - يوسف محمد:

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على تهنئة المارد الأحمر بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وكتب مارتن يول عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تهانينا بالفوز بكأس السوبر قبل يومين al ahly، حظًا سعيدا مع باقي مبارياتك، حقًا أفضل فريق في أفريقيا".

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويذكر أن الهولندي مارتن يول، تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس من العام ذاته، وتمكن من حصد لقب الدوري مع المارد الأحمر.

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