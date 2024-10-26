إبراهيم سعيد.. "دور شيكابالا في الملعب انتهى خلاص مبقاش موجود"

كتب ـ محمد الميموني:

علق لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم البرامج الحالي إبراهيم سعيد، على إهدار شيكابالا ركلة الجزاء في مباراة السوبر المصرى بالإمارات أمس الأول الخميس.

قال لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إبراهيم سعيد خلال برنامجه "بلس 90"، المذاع على قناة النهار، إن "دور شيكابالا في الملعب انتهى خلاص مبقاش موجود لحد هنا ووقف مش هيفيد حاجه لفريقه وممكن تضمه للجهاز او مساعد مدرب لكن يلعب تاني مينفعش بيضيع مجهود زمايله"،.

وأضاف سعيد، أن شيكابالا ضيع ركلة الجزاء بسبب عدم التركيز و تفكيره كله في الجمهور وبعد الهدف احتفل ازاي مع الجمهور وعشان انت فكرت في نفسك بس خسرنا المباراة.

وأكد سعيد ، أن شيكابالا بيفكر في نفسه مش في الفريق " لكن أحمد سيد زيزو بيفكر في الفريق وقلبه على النادي وبيركز وهو بيشوط ضربه الجزاء" لكن " شيكابالا بيفكر في نفسه فقط على حساب فريقه" الفرق بينه وبين زيزو آن واحد قلبه على الفرقه والثاني بيفكر في نفسه.