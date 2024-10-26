جلسة واعتذار.. أول 10 صور لظهور كهربا في تدريبات الأهلي اليوم

كتب - يوسف محمد:

ظهر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق اليوم للمرة الأولى، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، قد تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب ما بدر منه في مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وعقد السويسري مارسيل كولر، جلسة مع اللاعب قبل بداية المران، للتأكيد له على قبول اعتذاره وتحفيزه للمرحلة المقبلة.

كما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، قبول محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، قبول اعتذار اللاعب، عما بدر منه في المباراة الأولى من بطولة السوبر المصري.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

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