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"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن عودة كهربا للتدريبات وموقفه من المشاركة في المباريات

08:59 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
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    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
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    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    كهربا من مران الأهلي
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    بيرسي وإمام وكهربا من رمان الأهلي
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    كهربا وبيرسي تاو من تدريبات
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    كهربا والسولية
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    محمود كهربا
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    كهربا وحسين الشحات
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    محمود كهربا يحمل درع الدوري
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    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، قبول اعتذار لاعب الفريق الأول محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي قبول اعتذار اللاعب، جاء نص البيان كالتالي: "قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، السماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقاً لرؤية المدير الفني.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، قد تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب ما بدر منه في مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

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