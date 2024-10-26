مصدر يكشف كواليس جلسة كهربا وكولر قبل مران الأهلي

كتب - رمضان حسن

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي بالسوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كهربا شارك في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة".

وأضاف: تم عقد اجتماع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر"

وتابع: "كهربا تقبل العقوبة التي وقعت عليه، واللاعب قام بتقديم إعتذار إلى المدير الفني عما بدر منه، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، وتم قبول الإعتذار".

والجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب ما بدر منه في مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

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