مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف كواليس جلسة كهربا وكولر قبل مران الأهلي

08:15 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (1)
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 18 صورة
    كهربا
  • عرض 18 صورة
    كهربا وبيرسي تاو من تدريبات
  • عرض 18 صورة
    كهربا والسولية
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 18 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 18 صورة
    كهربا وحسين الشحات
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 18 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    كهربا وسامي قمصان
  • عرض 18 صورة
    كهربا وداري ورضا سليم
  • عرض 18 صورة
    كهربا ورضا سليم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان حسن

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي بالسوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كهربا شارك في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة".

وأضاف: تم عقد اجتماع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر"

وتابع: "كهربا تقبل العقوبة التي وقعت عليه، واللاعب قام بتقديم إعتذار إلى المدير الفني عما بدر منه، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، وتم قبول الإعتذار".

والجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب ما بدر منه في مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

أقرأ أيضاً:
"لا يعرف الهزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

محمود كهربا النادي الأهلي مران الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن عودة كهربا للتدريبات وموقفه من المشاركة في المباريات

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو