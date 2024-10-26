حظر ومكافأة وإصابات.. مصدر يكشف لمصراوي استعدادات الأهلي لمواجهة العين الإماراتي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، المكافأت المالية المقرر أن يحصل عليها لاعبو الفريق الأول بالنادي بعد التتويج ببطولة السوبر المصري واستعدادات الفريق لمواجهة العين الإماراتي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل لاعب في الفريق سيحصل على 50 ألف جنيه مكافأة التتويج بالسوبر ولكن من الممكن أن يتم زيادة هذه المكافأة".

وأضاف: "تم إخطار لاعبو الفريق الأول من قبل مدير الكرة محمد رمضان، بالعودة للحظر الإعلامي مرة أخرى بسبب مباراة العين الإماراتي".

وتابع: "الثلاثي رامي ربيعة، يوسف أيمن وأشرف داري يخضعان لاختبار طبي غدًا لتحديد موقفهم من لقاء العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال".

واختتم المصدر تصريحاته: "خلال الساعات المقبلة سيقوم النادي الأهلي باستقبال وفد من الفيفا، لترتيب لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال، وسيكون بصحبتهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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