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حظر ومكافأة وإصابات.. مصدر يكشف لمصراوي استعدادات الأهلي لمواجهة العين الإماراتي

08:09 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    الاهلي والزمالك
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    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    الجهاز الفني للأهلي (2)
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 31 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
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    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
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    مران الأهلي الجماعي
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    المران الجماعي للأهلي
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كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، المكافأت المالية المقرر أن يحصل عليها لاعبو الفريق الأول بالنادي بعد التتويج ببطولة السوبر المصري واستعدادات الفريق لمواجهة العين الإماراتي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل لاعب في الفريق سيحصل على 50 ألف جنيه مكافأة التتويج بالسوبر ولكن من الممكن أن يتم زيادة هذه المكافأة".

وأضاف: "تم إخطار لاعبو الفريق الأول من قبل مدير الكرة محمد رمضان، بالعودة للحظر الإعلامي مرة أخرى بسبب مباراة العين الإماراتي".

وتابع: "الثلاثي رامي ربيعة، يوسف أيمن وأشرف داري يخضعان لاختبار طبي غدًا لتحديد موقفهم من لقاء العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال".

واختتم المصدر تصريحاته: "خلال الساعات المقبلة سيقوم النادي الأهلي باستقبال وفد من الفيفا، لترتيب لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال، وسيكون بصحبتهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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