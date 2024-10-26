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"غرامات مالية وإيقاف".. مصدر يكشف لمصراوي العقوبات الموقعة على الزمالك

07:47 م السبت 26 أكتوبر 2024

نادي الزمالك

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كتب - محمد خيري:

كشف مصدر، عن العقوبات الموقعة على نادي الزمالك ولاعبيه، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الأفريقي الذي جمعت بين القطبين، الأهلي والزمالك بالسعودية.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 300 ألف دولار، بسبب التهديد بالانسحاب".

وأضاف: "وتم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق 3 مباريات في أفريقيا بسبب التحريض على الانتحار، بالإضافة إلى إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب، بسبب الإشارة بحركة الذبح في ضربات الترجيح".

واختتم: "تم تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حالة تكرار الأحداث".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمملكة العربية السعودية.

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