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"يُشارك بها الأهلي".. الكشف عن مواعيد وملاعب كأس إنتركونتيننتال 2024

04:21 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    حمزة علاء من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 14 صورة
    كريم نيدفيد من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 14 صورة
    محمد الدماطي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_1
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
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    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

بطولة كأس إنتركونتيننتال كانت قد انطلقت في سبتمبر الماضي؛ إذ فاز العين الإماراتي في المباراة الافتتاحية على نظيره أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة (6-2)، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي، على كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهاديء.

وأوضح فيفا أن المباريات الأخيرة من كأس إنتركونتيننتال 2024 ستُقام بملعبي 974 وملعب لوسيل في قطر، فيما لم يُحدد بعد بطل كأس ليبرتادوريس 2024 (أمريكا الجنوبية)؛ حيث سيُقام النهائي يوم 30 نوفمبر المقبل.

مواعيد وملاعب كأس إنتركونتيننتال 2024:

الأربعاء 11 ديسمبر

ديربي الأمريكتين: بطل كأس ليبرتادوريس 2024 VS باتشوكا المكسيكي - ملعب 974.

السبت 14 ديسمبر

كأس التحدي: الفائز من الأهلي والعين VS الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين - ملعب 974.

الأربعاء 18 ديسمبر

نهائي كأس إنتركونتيننتال: ريال مدريد الإسباني VS الفائز من مباراة كأس التحدي - ملعب لوسيل.

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