"يُشارك بها الأهلي".. الكشف عن مواعيد وملاعب كأس إنتركونتيننتال 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

بطولة كأس إنتركونتيننتال كانت قد انطلقت في سبتمبر الماضي؛ إذ فاز العين الإماراتي في المباراة الافتتاحية على نظيره أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة (6-2)، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي، على كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهاديء.

وأوضح فيفا أن المباريات الأخيرة من كأس إنتركونتيننتال 2024 ستُقام بملعبي 974 وملعب لوسيل في قطر، فيما لم يُحدد بعد بطل كأس ليبرتادوريس 2024 (أمريكا الجنوبية)؛ حيث سيُقام النهائي يوم 30 نوفمبر المقبل.

مواعيد وملاعب كأس إنتركونتيننتال 2024:

الأربعاء 11 ديسمبر

ديربي الأمريكتين: بطل كأس ليبرتادوريس 2024 VS باتشوكا المكسيكي - ملعب 974.

السبت 14 ديسمبر

كأس التحدي: الفائز من الأهلي والعين VS الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين - ملعب 974.

الأربعاء 18 ديسمبر

نهائي كأس إنتركونتيننتال: ريال مدريد الإسباني VS الفائز من مباراة كأس التحدي - ملعب لوسيل.

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