مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر برونزية أمم أفريقيا بالهزيمة من المغرب (صور وفيديوهات)

03:43 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للكرة الشاطئية2
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للكرة الشاطئية
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للكرة الشاطئية1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، من المغرب بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وحصد منتخب مصر المركز الرابع في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في الغردقة، على الرغم من تقدمه في المباراة مرتين، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 4-3، وسجل حارس مرمى المغرب الهدف الثالث، ليتقدم المنتخب بلاده.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، حاليا، بين السنغال وموريتانيا، وتأهل الأول بالفوز على منتخب مصر، فيما فازت موريتانيا على المغرب.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم نور الدين يوجه طلبًا بخصوص الحكام بمجلس اتحاد الكرة المقبل

منتخب مصر للكرة الشاطئية بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية برونزية أمم أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لازم تحصل مصيبة".. رسالة من أحمد الطيب بشأن أداء الأهلي ضد الزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو