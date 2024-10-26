منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر برونزية أمم أفريقيا بالهزيمة من المغرب (صور وفيديوهات)

كتبت-هند عواد:

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، من المغرب بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وحصد منتخب مصر المركز الرابع في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في الغردقة، على الرغم من تقدمه في المباراة مرتين، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 4-3، وسجل حارس مرمى المغرب الهدف الثالث، ليتقدم المنتخب بلاده.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، حاليا، بين السنغال وموريتانيا، وتأهل الأول بالفوز على منتخب مصر، فيما فازت موريتانيا على المغرب.

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