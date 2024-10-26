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أفشة: جئت من بيراميدز للأهلي لصناعة التاريخ

02:44 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 13 صورة
    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة 1
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة"، إنه انضم لصفوف القلعة الحمراء لصناعة التاريخ مع النادي.

وأضاف أفشة، خلال تصريحات لحسابات الأهلي الرسمية اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"جئت من بيراميدز لصناعة التاريخ والحمدلله هذا ما أعمل وأتدرب وأجتهد وأتدرب من أجله، وبمرور الوقت الأرقام ستتحسن أفضل إن شاء الله".

وأشار لاعب الأهلي إلى أن هذه هي البطولة رقم 17 له والسوبر المصري الخامس له مع النادي:"البطولات أهم شيء، صناعة وتسجيل الأهداف بدون بطولات غير مهمة".

وأتم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أن الفوز ببطولة أمام الزمالك يكون بطعم وفرحة خاصة:"هذا أمر طبيعي لأن الأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا والوطن العربي".

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محمد مجدي أفشة أفشة الأهلي السوبر المصري
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