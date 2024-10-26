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إبراهيم نور الدين يوجه طلبًا بخصوص الحكام بمجلس اتحاد الكرة المقبل

01:47 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    ابراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    الحكم إبراهيم نور الدين
  • عرض 10 صورة
    الحكم إبراهيم نور الدين
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    عامل الاتحاد يرش المياه على إبراهيم نور الدين (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب إبراهيم نور الدين المدير الفني للحكام بضرورة تواجد أحد الحكام السابقين بمجلس اتحاد الكرة المقبل.

وأشار نور الدين، عبر قناة أون تايم سبورتس، مساء أمس الجمعة، إلى أنه لابد من وجود عضو مختص بشأن الحكام بمجلس اتحاد الكرة:"حتى يعود للتحكيم مكانته؛ لأن مجال التحكيم يتضمن فنيات وخبايا ليس كل الأشخاص على دراية بها".

وأوضح المدير الفني للحكام، أن أكبر مشكلة لأي مجلس إدارة لاتحاد الكرة تكون التحكيم، مضيفًا:"أتمنى أن يتوصل رموز التحكيم لاختيار ممثل لهم بالتواجد باتحاد الكرة، الأندية دائمًا لديها شكاوى والحكام لهم طلبات واستراتيجية يريدون تنفيذها".

وأتم إبراهيم نور الدين تصريحاته بالتنويه إلى أنه إذا لم يكن هناك حكم سابق عضو داخل اتحاد الكرة فيجب تعين مستشار فني لتحديد القرارات ومدى صحتها.

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إبراهيم نور الدين لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم
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