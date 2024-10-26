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"بيخلص دلوقتي ومن حق النادي يقيده".. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك

01:28 م السبت 26 أكتوبر 2024

مهيب عبدالهادي

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة بشأن صفقات الزمالك، رغم غلق قيد الانتقالات الصيفية في الدوري المصري موسم 2024-2025، أمس الجمعة 25 أكتوبر.

وكتب مهيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انفراد، الزمالك بيخلص لاعب مفاجأة كبيرة دلوقتي وبعد غلق باب القيد ومن حقه كمان يقيده".

وأغلق باب القيد الصيفي بشكل رسمي، مع نهاية يوم أمس الجمعة 25 أكتوبر الحالي، بعدما انطلقت يوم 31 أغسطس، وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية، في مطلع شهر يناير 2025.

وتعاقد الزمالك في الانتقالات الصيفية المنقضية مع عدة لاعبين وهم، محمود بنتايك، محمد حمدي، ميشالاك، عمر فرج، سيدي ندياى وجيفرسون كوستا.

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مهيب عبدالهادي صفقات الزمالك الدوري المصري الانتقالات الصيفية
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