تقرير: الاتحاد السعودي دفع 50 مليون يورو لإنهاء التعاقد مع مدربه مانشيني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 50 مليون يورو للمدير الفني الإيطالي لمنتخب بلاده روبرتو مانشيني لإنهاء التعاقد بينهما.

وأوضحت صحيفة Correire Della Sera في تقريرها مساء أمس الجمعة أن الاتحاد السعودي وفر بذلك ما يصل إلى 25 مليون يورو من قيمة عقد المدرب الذي كان سيستمر حتى 2027 بعد التوصل لاتفاق مع مانشيني.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مساء الخميس إقالة الإيطالي روبيرتو مانشيني رسميًا من منصبه في ظل تراجع النتائج.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بمجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الأسترالي صاحب المركز الثاني.

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