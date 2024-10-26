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التشكيل المتوقع لريال مدريد خلال مباراة برشلونة

12:07 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    ريال مدريد وبرشلونة
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    ريال مدريد وبرشلونة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برشلونة.

ريال مدريد يستضيف نظيره برشلونة عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إبدير ميلتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاندي ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، كامافينجا.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويدخل فريق الريال المباراة وفي رصيده 24 نقطة يحتل بهن المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو القناة الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة موعد مباراة الريال وبرشلونة ترتيب الدوري الإسباني
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