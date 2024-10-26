التشكيل المتوقع لريال مدريد خلال مباراة برشلونة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برشلونة.

ريال مدريد يستضيف نظيره برشلونة عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إبدير ميلتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاندي ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، كامافينجا.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويدخل فريق الريال المباراة وفي رصيده 24 نقطة يحتل بهن المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

اقرأ أيضًا:

"من ربوع الصحراء".. الإعلان عن القميص الثالث للأهلي بهذه الطريقة (صور)

"لاختيار نائب الرئيس و12 بنداً آخر".. الأهلي يوجه دعوة لأعضائه لاجتماع جمعية عمومية عادية