"من ربوع الصحراء".. الإعلان عن القميص الثالث للأهلي بهذه الطريقة (صور)

كتبت-هند عواد:

أعلن شركة الملابس الرياضية أديداس مصر، القميص الثالث للنادي الأهلي، لخوض موسم 2024-2025، وذلك بعدما أعلنت القميص الأساسي باللون الأحمر والبديل باللون الكحلي.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "فيسبوك"، صورا لكل من وسام أبو علي، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، وعلق: "من ربوع الصحراء الشاسعة في مصر إلى قلب الملعب، إليكم الطقم الثالث لـ الأهلي لموسم 24/25 و المستوحى من الكثبان الرملية الآسرة، مصمم لمواكبة الأبطال".

وظهر القميص الثالث للنادي الأهلي، باللون الأصفر الصحراوي المموه مع خطوط بيضاء، وجاء الإعلان عنه من داخل ملعب النادي مختار التتش.

اقرأ أيضًا:

هل أخطأ كولر في إسناد مهمة تسديد ركلة الترجيح السابعة أمام الزمالك ليوسف أيمن؟