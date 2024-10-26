"الموعد القادم يناير".. غلق فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2024/25 بمصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اُغلقت فترة الانتقالات الصيفية بمصر مع نهاية يوم أمس الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري لتكون فترة القيد المقبلة هي الشتوية بداية من شهر يناير المقبل.

فترة الانتقالات الصيفية كانت قد انطلقت يوم 31 أغسطس الماضي مع نهاية موسم 2023/2024 وحتى مساء أمس 25 أكتوبر.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري 2024/2025 في مطلع يناير المقبل 2025 وتستمر حتى نهايته.

يذكر أن الأهلي هو بطل آخر نسخة لبطولة الدوري 23/24 وبيراميدز هو بطل آخر نسخة لبطولة الكأس عن الموسم ذاته الذي توّج به نادي سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة.

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