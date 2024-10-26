هل أخطأ كولر في إسناد مهمة تسديد ركلة الترجيح السابعة أمام الزمالك ليوسف أيمن؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"يوسف أيمن اتعرض لارتجاج في المخ مما صعب عليه الأمور وأثر على رؤيته".. بهذه الكلمات تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر عن إصابة لاعبه بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك التي انتهت لصالحهم بركلات الترجيح.

المدرب السويسري أسند تسديد ركلة الترجيح السابعة للاعب الوافد عليه خلال الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة ولكنه أهدرها ولحسن حظه أهدر قائد الزمالك ركلة فريقه السابعة.

المدرب السويسري أوضح أنه طلب من الحكام أن يتم استبدال اللاعب بعد إصابته في الرأس ولكنهم أخبروه أن الأمر سيتم تطبيقه مع بداية الموسم 2024/25.

اللاعب ذاته قال في لقاء أُجريّ معه عبر قناة أون تايم سبورتس عقب التتويج بالسوبر إنه كان يشعر بدوار والإضاءة كانت تؤثر على رؤيته، كما ظهر في مقطع فيديو مع زميله إمام عاشور يُشير إلى أنه كان يقول لبيرسي تاو قبل تسديد ركلة الترجيح السادسة يا مُعز "في إشارة للمعز علي اللاعب القطري".

الحكم محمد الحنفي، أشار في تصريح خاصة لمصراوي مساء الجمعة، إن قرار حكم المباراة أمين عمر كان صحيحًا في الواقعة؛ حيث لا يتدخل في قرار مشاركة أو استبعاده لأسباب طبية: "هذا الأمر من اختصاص الطبيب المسؤول عن الفريق، فهو الأجدر باتخاذ القرار بشأن سلامة اللاعب".

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