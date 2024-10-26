موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في "كلاسيكو الأرض"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسياني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في العاشرة مساء غدا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل المرينجي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports HD 3.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة في تاريخ مواجهاتهم بالدوري الإسباني، إذ أنه فاز في 79 مباراة مقابل 74 للبارسا، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.



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