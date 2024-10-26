"دوري إنجليزي وكلاسيكو".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تُقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة نستعرضها خلال السطور التالية:
الدوري الإنجليزي
05:00 ـ أستون فيلا VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
05:00 ـ مانشستر سيتي VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
05:00 ـ برايتون VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.
05:00 ـ برينتفورد VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1 .
07:00 ـ إيفرتون VS فولهام ـ القناة الناقلة
الدوري الإسباني
03:00 ـ بلد الوليد VS فياريال
05:15 ـ رايو فاييكانو VS ألافيس
07:30 ـ لاس بالماس VS جيرونا
10:00 ـ ريال مدريد VS برشلونة
الدوري الألماني
04:30 ـ أوجسبورج VS بروسيا دورتموند
07:30 ـ فيردر بريمن VS باير ليفركوزن
الدوري السعودي
06:00 ـ الفيحاء VS الاتفاق
06:05 ـ الرائد VS الفتح
09:00 ـ الهلال VS التعاون
الدوري الإماراتي
06:30 ـ الجزيرة (محمد النني ) VS خورفكان
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