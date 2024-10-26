"دوري إنجليزي وكلاسيكو".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ أستون فيلا VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

05:00 ـ مانشستر سيتي VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

05:00 ـ برايتون VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

05:00 ـ برينتفورد VS إيبسويتش تاون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1 .

07:00 ـ إيفرتون VS فولهام ـ القناة الناقلة

الدوري الإسباني

03:00 ـ بلد الوليد VS فياريال

05:15 ـ رايو فاييكانو VS ألافيس

07:30 ـ لاس بالماس VS جيرونا

10:00 ـ ريال مدريد VS برشلونة

الدوري الألماني

04:30 ـ أوجسبورج VS بروسيا دورتموند

07:30 ـ فيردر بريمن VS باير ليفركوزن

الدوري السعودي

06:00 ـ الفيحاء VS الاتفاق

06:05 ـ الرائد VS الفتح

09:00 ـ الهلال VS التعاون

الدوري الإماراتي

06:30 ـ الجزيرة (محمد النني ) VS خورفكان

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