مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

فرمان من محمد رمضان في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

11:37 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (12)
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (11)
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن فرمان صادر من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي للاعبين قبل مواجهة العين الإماراتي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن محمد رمضان أبلغ لاعبي الأهلي بالحظر الإعلامي قبل مواجهة العين.

ونوه المصدر إلى أن الأهلي سيستقبل يوم غد السبت وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبدء الترتيب لمباراة العين.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين في بطولة إنتركونتيننتال عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

اقرأ أيضًا:

7 إرشادات من تذكرتي لجماهير الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

قبل مواجهة الأهلي.. العين يتعادل مع دبا الحصن بالدوري الإماراتي

محمد رمضان الأهلي إرشادات مباراة الأهلي والعين الأهلي والعين موعد مباراة الأهلي والعين العين الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل سيزامل محمد صلاح؟.. تقرير: ليفربول يبدأ المحادثات الأولية بمفاوضات ضم عمر مرموش

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو