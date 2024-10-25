فرمان من محمد رمضان في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن فرمان صادر من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي للاعبين قبل مواجهة العين الإماراتي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن محمد رمضان أبلغ لاعبي الأهلي بالحظر الإعلامي قبل مواجهة العين.

ونوه المصدر إلى أن الأهلي سيستقبل يوم غد السبت وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبدء الترتيب لمباراة العين.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين في بطولة إنتركونتيننتال عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

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