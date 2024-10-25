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7 إرشادات من تذكرتي لجماهير الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

11:13 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن شركة تذكرتي مساء اليوم الجمعة عن 7 إرشادات لجماهير الأهلي قبل حضور مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وجاءت الإرشادات السبع كالتالي:

1) الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرًا لتسهيل عملية دخول الاستاد.

2) لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID.

3) لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024/25.

4) عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك.

5) ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

6) إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

7) لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين في بطولة إنتركونتيننتال عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

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الأهلي والعين موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي إرشادات مباراة الأهلي والعين كأس إنتركونتيننتال
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