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خطيبة حسام عبد المجيد تدعمه بعد هزيمة السوبر المصري (صور)

10:56 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 4 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 4 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
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كتب - يوسف محمد:

حرصت ملك أحمد خطيبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسام عبد المجيد، على دعمه بعد الهزيمة الأخيرة، التي تلقاها الفريق في بطولة السوبر المصري.

ونشرت خطيبة نجم الزمالك عدد من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها في مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وعلقت: "أذهب وحب من تشاء واتركني محب للزمالك، حسام عبدالمجيد اليوم والغد و للابد".

وأضافت: "شكراً على المجهود الرائع يا زمالك، ربنا يحميك ويقويك يا أقوى وأحسن مدافع في افريقيا و دايماً معاك وراك في كل ستاد في ظهرك وبشجعك يا بطل السوبر الافريقي".

واختتمت ملك: "كفيتو ووفيتو يا أبطال قارة أفريقيا".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تلقى الهزيمة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، من أمام نظيره النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

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