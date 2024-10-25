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دون ناد... تفاصيل أزمة ناشيء الأهلي مع الوكلاء والعودة إلى مصر بدلا من الاحتراف

10:51 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي ليجانيس الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي ليجانيس الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي ليجانيس الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب الأهلي الأسبق (
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب الأهلي الأسبق (
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
  • عرض 20 صورة
    عبد الله شعراوي لاعب نادي تريفال فالديراس
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كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب النادي الأهلي وليجانيس الإسباني، عبد الله شعراوي، لأزمة بعد تركه الاحتراف والعودة إلى مصر.

وروى عبد الله قصة أزمته كاملة لموقع "مصراوي" موضحا الأزمات التي مر بها.

وأوضح شعراوي أن القصة بدأت عندما تلقى العديد من رسائل الوكلاء الذين أكدوا على تواجد مكان له ضمن أفضل الأندية في الدوري المصري الممتاز، ليس الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن المصري وسيراميكا كمثل لأندية متوسط الدوري.

وأكد اللاعب أنه اختار العودة إلى وطنه بدلا من تجديد عقده في إسبانيا، في محاولة منه للبدء من جديد من الدوري المصري ومنه إلى الاحتراف الأوروبي لكن من بوابة كبيرة.

وكشف عبد الله أنه صُدم بواقع الكرة المصرية وكيف تدار التعاقدات في أندية الدوري الممتاز.

موضحا أنه ظل يحضر للانضمام لأحد أندية دوري الأضواء منذ شهر 6 حتى اليوم الجمعة وهو الأخير في الانتقالات، ولم يتلقى عرضا واحدا رسميا من أي نادي، وكانت الأندية تشيد باللاعب لكن حجتهم أنه لاعب صغير يبلغ من العمر 20

عاما فقط.

الجدير بالذكر أن عبد الله لعب 9 سنوات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، و3 سنوات أحتراف في إسبانيا، وواجه أتلتيكو مدريد وخيتافي ورايو فاييكانو وغيرهم من الأندية الإسبانية المعروفة، ولم يتلقى عرضا واحدا من الدوري الممتاز.

وبدأ اللاعب رحلته الاحترافية من بوابة نادي ليجانيس الناشط في الدوري الإسباني الممتاز، ثم انتقل إلى تريفال فالديرس.

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