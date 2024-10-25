مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"احتفلت باكية" .. هنا جودة تفوز على المصنفة السادسة عالميًا بتنس الطاولة (صور)

10:43 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    "احتفلت باكية" .. هنا جودة تفوز على المصنفة السادسة عالميًا بتنس الطاولة
  • عرض 4 صورة
    "احتفلت باكية" .. هنا جودة تفوز على المصنفة السادسة عالميًا بتنس الطاولة
  • عرض 4 صورة
    "احتفلت باكية" .. هنا جودة تفوز على المصنفة السادسة عالميًا بتنس الطاولة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فازت النجمة المصرية في تنس الطاولة، هنا جودة، المصنفة رقم 36 عالميًا على نظيرتها الصينية شين زينج تونج المصنفة السادسة عالميًا ببطولة مونبيلييه لتنس الطاولة.

وتأهلت هنا جودة بهذا الفوز إلى دور ربع نهائي بطولة مونبيلييه لتنس الطاولة المقامة في فرنسا خلال الفترة من 22 الى 27 أكتوبر الحالي.

وفازت صاحب الـ 16 عامًا على نظيرتها الصينية مساء اليوم الجمعة بنتيجة (3-1) جاءت النتائج كالتالي: 11-6، 12-10، 5-11، 11-7.

وضربت بذلك هنا جودة موعدًا مع الصين تايبيه شينج أي شين المصنفة العاشرة عالميًا بدور ربع النهائي.

وقالت هنا جودة عبر صفحتها بمنصة فيسبوك عقب المباراة:"الحمدلله فوزي على المصنفة رقم ٦ على العالم الصينية Chen Xingtong المصنفة رقم ٢ على بطولة WTT Champions Montpellier بنتيجة ٣-١ ودخولي دور ٨ لأول مره لبطولة الأبطال للسيدات".

اقرأ أيضًا:

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثنائي الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

"عيب تطلع تقول حاجة زي ديه".. إمام عاشور يوجه رسالة لثلاثي الزمالك في أزمتهم (فيديو)

هنا جودة بطولة مونبيلييه لتنس الطاولة تنس الطاولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دون ناد... تفاصيل أزمة ناشيء الأهلي مع الوكلاء والعودة إلى مصر بدلا من الاحتراف

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو