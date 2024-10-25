غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فازت النجمة المصرية في تنس الطاولة، هنا جودة، المصنفة رقم 36 عالميًا على نظيرتها الصينية شين زينج تونج المصنفة السادسة عالميًا ببطولة مونبيلييه لتنس الطاولة.

وتأهلت هنا جودة بهذا الفوز إلى دور ربع نهائي بطولة مونبيلييه لتنس الطاولة المقامة في فرنسا خلال الفترة من 22 الى 27 أكتوبر الحالي.

وفازت صاحب الـ 16 عامًا على نظيرتها الصينية مساء اليوم الجمعة بنتيجة (3-1) جاءت النتائج كالتالي: 11-6، 12-10، 5-11، 11-7.

وضربت بذلك هنا جودة موعدًا مع الصين تايبيه شينج أي شين المصنفة العاشرة عالميًا بدور ربع النهائي.

وقالت هنا جودة عبر صفحتها بمنصة فيسبوك عقب المباراة:"الحمدلله فوزي على المصنفة رقم ٦ على العالم الصينية Chen Xingtong المصنفة رقم ٢ على بطولة WTT Champions Montpellier بنتيجة ٣-١ ودخولي دور ٨ لأول مره لبطولة الأبطال للسيدات".

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