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طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثنائي الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

10:02 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    محمد شحاتة لاعب الزمالك
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    محمد شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي
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    محمود بنتايك
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، محمد أسامة طبيعة إصابة ثنائي فريقه محمد شحاتة ومحمود بنتايك خلال مباراة الأهلي في السوبر المصري.

وأوضح أسامة، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الثنائي يُعاني من إجهاد عضلي ولكنهما سيكونان جاهزان خلال المباريات المقبلة.

وكان محمد شحاتة قد تم استبداله خلال المباراة بزميله محمد السيد.

وخسر الزمالك بركلات الترجيح على يد نظيره الأهلي بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي مطلع نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2024/25.

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