عمرو السولية يواصل الاحتفال ببطولة السوبر المصري (صورة)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - يوسف محمد:

واصل نجم النادي الأهلي عمرو السولية، الاحتفال بعد التتويج ببطولة السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

ونشر السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال قيامه بالاحتفال بكأس السوبر.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

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