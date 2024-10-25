جوميز يُحدد موعد بداية تحضيرات الزمالك لمباراة البنك الأهلي في انطلاق دوري 24/25

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حدد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز، موعد التحضير لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري 2024/25.

ويقص فريق الزمالك الموسم الجديد من بطولة الدوري باستضافة نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل.

وعادت بعثة فريق الزمالك من السعودية اليوم الجمعة إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري؛ إذ منح جوميز اللاعبين راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك يوم الإثنين المقبل تدريباته تحضيراً للموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك قد أنهى الموسم الماضي 2024/2023 في المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف الأهلي المتوّج وبيراميدز الوصيف.

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