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في غياب رونالدو ومشاركة ديانج.. النصر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الخلود في الدوري السعودي

08:22 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
  • عرض 8 صورة
    النصر والخلود
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق النصر تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الخلود بثلاثية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية فريق النصر كلاً من: إيميريك لابورتي بالدقيقة 16 وتاليسكا بالدقيقتين 24 و 90 (ركلة جزاء).

وسجل على الجانب الآخر ثلاثية فريق الخلود كلاً من: ميزياني ماوليدا بالدقيقتين 12 و28 وجاكسون موليكا بالدقيقة 71.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو، فيما شهدت النجم المالي المعار من الأهلي لصفوف الخلود أليو ديانج.

ورفع فريق النصر رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الوصيف.

ورفع التعادل رصيد فريق الخلود إلى النقطة 6 في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز 16.

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