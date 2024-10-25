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هل هنأت جورجينا الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري؟

08:06 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    جورجينا في أسبوع الموضة (3)
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    جورجينا رودريغيز خطيبة كريستيانو رونالدو
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    جورجينا في أسبوع الموضة (1)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا في أسبوع الموضة (3)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا في أسبوع الموضة
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 15 صورة
    جورجينا تخطف الأضواء أثناء طهي الطعام
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل منشورًا نُسب لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا وهي تُهنيء الأهلي بمناسبة تتويجه بكأس السوبر المصري.

المنشور لاقى رواجاً عبر كثير من الصفحات الجماهيرية المنتمية للأهلي ورواد مواقع التواصل عامة.

ولكن بالبحث لم تنشر صاحبة الـ 30 عاماً أي تهنأة للنادي الأهلي والصفحة التي نشرت التهنأة ليست صحيحة.

الأهلي توّج بكأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس بالتعادل السلبي.

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جورجينا الأهلي السوبر المصري
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