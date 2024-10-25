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قبل مواجهة الأهلي.. العين يتعادل مع دبا الحصن بالدوري الإماراتي

06:34 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق العين بهدف لمثله خلال المباراة التي استضاف بها نظيره دبا الحصن عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وتقدم فريق دبا الحصن بهدف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل لابا كودجو للعين بالدقيقة 90+3.

ورفع فريق العين رصيده بعد التعادل إلى النقطة 8 في المركز السادس فيما توقف رصيد فريق دبا الحصن عند نقطة في المركز 13.

ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال

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