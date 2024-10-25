مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

قرار من جوميز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

05:00 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة من الإمارات، بعد انتهاء المشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، واستغرقت رحلة الطيران من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة الدولي، نحو ثلاث ساعات ونصف.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات يومين، على أن يستأنف تدريباته صباح يوم الإثنين المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأول، يوم 1 نوفمبر المقبل، على ستاد السلام الدولي، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

محمد مجدى أفشة يحتفل بكأس السوبر المصري بطريقة خاصة (فيديو)

نادي الزمالك بعثة الزمالك بطولة السوبر المصري مطار أبو ظبي مطار القاهرة الدولي جوزيه جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد حصد السوبر".. مارسيل كولر يحقق رقماً تاريخياً رفقة النادي الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو